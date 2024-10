Florida, l’uragano Milton si abbatte sulla costa e genera 19 tornado – IL VIDEO

Oltre due milioni di persone senza elettricità. L’uragano Milton tocca terra in Florida e scende in categoria 2. Vittime a Fort Pierce

L’uragano Milton si è abbattuto sulla costa occidentale della Florida, colpendo la città di Sarasota a sud di Tampa, e proseguendo poi nell’entroterra dello Stato americano. I venti hanno toccato quasi 200 km/h, insieme a forti piogge torrenziali e a mareggiate che hanno raggiunto i 4 metri di altezza. Oltre una ventina i tornado che si sono abbattuti in tutta la Florida. Uno in particolare, ha colpito la comunità di Fort Pierce lasciando molteplici vittime. Non vi è ancora un bilancio ufficiale.



Secondo il National Hurricane Center l’uragano Milton è sceso in categoria 2, mentre nelle scorse ore quando ha toccato la zona di Siesta Key era ancora in categoria 3. Al momento in Florida sono oltre 2,2 milioni i residenti senza elettricità, le contee maggiormente colpite dai disservizi sono quelle di Hardee e Sarasota.



La ong Feeding America ha annunciato di aver ricevuto 5 milioni di dollari dalla cantante Taylor Swift. Una donazione che servirà ad aiutare i soccorsi alle persone colpite dagli uragani Helene e Milton.



Di Matilde Testa