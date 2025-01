Fonti israeliane: “Raggiunto accordo con Hamas su tregua e ostaggi”. Biden: “Intesa dopo mesi di diplomazia”. Persone in festa a Gaza – IL VIDEO

Dopo 467 giorni, è stato raggiunto un accordo fra Israele e Hamas per il cessate il fuoco a Gaza e sul rilascio degli ostaggi. “Hamas ha confermato l’accordo per iscritto” hanno riferito fonti israeliane citate dai media.

La conferma arriva anche dalla Casa Bianca: un funzionario della Casa Bianca ha confermato all’agenzia France Presse il raggiungimento di un accordo per il cessate il fuoco a Gaza e ha reso noto che il cessate il fuoco a Gaza entrerà in vigore immediatamente.

Poco dopo, Donald Trump sul social “Truth” scrive: “Abbiamo un accordo per gli ostaggi in Medio Oriente. Saranno presto rilasciati, grazie!”.

Dopo la conferma dell’accordo raggiunto fra Israele e Hamas sul cessate il fuoco e gli ostaggi, a Gaza tantissime persone sono andate in strada a festeggiare.

Media: “Fra i primi 33 ostaggi che saranno rilasciati da Hamas ci sono tutti i rapiti ancora vivi”.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden: “Oggi, dopo molti mesi di intensa diplomazia da parte degli Stati Uniti, insieme a Egitto e Qatar, Israele e Hamas hanno raggiunto un cessate il fuoco e un accordo sugli ostaggi. Questo accordo fermerà i combattimenti a Gaza, aumenterà l’assistenza umanitaria tanto necessaria ai civili palestinesi e riunirà gli ostaggi alle loro famiglie dopo oltre 15 mesi di prigionia”. E ancora: “Ho esposto i contorni precisi di questo piano il 31 maggio 2024, dopo di che è stato approvato all’unanimità dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. È il risultato non solo dell’estrema pressione a cui è stato sottoposto Hamas e del cambiamento dell’equazione regionale dopo un cessate il fuoco in Libano e l’indebolimento dell’Iran ma anche della tenace e scrupolosa diplomazia americana. La mia diplomazia non si è mai fermata negli sforzi per ottenere questo risultato”. Biden prosegue: “Mentre accogliamo questa notizia ricordiamo tutte le famiglie i cui cari sono stati uccisi nell’attacco di Hamas del 7 ottobre e le tante persone innocenti uccise nella guerra che ne è seguita. È da tempo che i combattimenti devono finire e che il lavoro di costruzione della pace e della sicurezza deve iniziare. Sto anche pensando alle famiglie americane, tre delle quali hanno ostaggi in vita a Gaza e quattro in attesa della restituzione delle spoglie dopo quella che è stata la prova più orribile che si possa immaginare. Con questo accordo, siamo determinati a riportarli tutti a casa”. Biden si dice “emozionato che coloro che sono stati tenuti in ostaggio possano essere riuniti alle loro famiglie”.

