Gaza, al via il lancio di aiuti umanitari Usa da aerei militari

Secondo quanto riferito da funzionari americani, gli Stati Uniti hanno iniziato il lancio di aiuti umanitari di emergenza a Gaza da jet militari. Tre C-130 dell’Air Forces Central hanno lanciato a Gaza 66 pacchi contenenti circa 38.000 pasti.

Il lancio di oggi dovrebbe essere solo il primo di molti altri aiuti annunciati dal presidente Usa Joe Biden per affrontare la crisi umanitaria all’interno della Striscia. Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, sono almeno 576.000 le persone nella Striscia di Gaza ad essere a un passo dalla carestia.

La decisione di Biden arriva, in particolare, a seguito della strage di pochi giorni fa quando, lo ricordiamo, più di 100 palestinesi sono morti dopo aver inseguito i convogli con gli aiuti, circondato i camion e cercato di fermarli in circostanze non ancora del tutto chiare viste le diverse versioni di Israele e Hamas.

di Filippo Messina