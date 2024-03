Gaza, strage alla fila per gli aiuti: oltre 100 morti

Una nuova strage a Gaza: spari sulla folla accalcata intorno ai camion degli aiuti. Centinaia di palestinesi hanno inseguito e provato a fermare convogli con gli aiuti umanitari

Strage a Gaza: spari sulla folla accalcata intorno ai camion degli aiuti. Centinaia di palestinesi hanno inseguito i convogli con gli aiuti umanitari, circondato i camion e cercato di fermarli; tutto questo ha portato a una nuova tragedia. E le versioni di Hamas e Israele sono contrastanti. hanno inseguito i convogli con gli aiuti umanitari, circondato i camion e cercato di fermarli; tutto questo ha portato a

Hamas ha subito denunciato l’uccisione di 112 palestinesi – e il ferimento di altri 760 – dichiarando che l’esercito israeliano avrebbe sparato mentre i civili si trovavano “in fila per ricevere gli aiuti umanitari”.

Teoria che diverge nettamente da quanto invece sottolineato da Israele. Secondo il portavoce militare israeliano, i soldati hanno aperto il fuoco dopo che “durante l’ingresso dei camion degli aiuti nel nord di Gaza, residenti hanno circondato i camion e hanno saccheggiato le forniture. Nell’incidente dozzine di persone sono state calpestate nella calca”.

Secondo Israele, i soldati non sarebbero infatti responsabili della maggior parte delle vittime. Il portavoce militare Peter Lerner parla di due episodi separati: “Alle 4:00 un convoglio di 30 camion di aiuti ha superato il check-point dell’esercito nel Wadi Gaza e in seguito è stato circondato da migliaia di persone. La folla è finita fuori controllo e decine di persone sono rimaste ferite o uccise nella calca, altre sono state travolte dai camion”. I soldati hanno aperto il fuoco solo in un secondo episodio, “sentendosi minacciati da decine di civili”.

Inoltre, l’esercito israeliano ha diffuso un video di sorveglianza aerea sul luogo dove si sono verificati i fatti. Secondo i militari israeliani “il video mostra quante persone hanno circondato i camion e, di conseguenza, dozzine sono state uccise e ferite per aver spintonato, calpestato e sono state investite dai camion”.

L’esercito israeliano ha infine dichiarato che l’assistenza nella trasferta degli aiuti umanitari proseguirà.

di Filippo Messina