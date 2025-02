Francia, attentato islamista a Mulhouse: un morto e diversi feriti

Un algerino di 37 anni, schedato per terrorismo, ha accoltellato i passanti nel mercatino nel cuore della città di Mulhouse, in Alsazia. Il bilancio è di un morto e di diversi feriti. L’uomo è stato arrestato dalla polizia, due agenti sono stati gravemente feriti, uno alla carotide e l’altro al petto. Lo ha dichiarato il procuratore Nicolas Heitz.

L’uomo nell’Fsprt, l’archivio per il trattamento delle segnalazioni per la prevenzione della radicalizzazione di natura terroristica, era soggetto all’obbligo di lasciare il Paese (Oqtf) ed era sotto processo per vari reati. Seguito dai servizi di intelligence francese, avrebbe gridato «Allah akbar» mentre compiva il suo gesto.

Di Matilde Testa