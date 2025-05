Gates contro Musk: “L’uomo più ricco della terra che fa morire i bambini”

I due, Bill Gates ed Elon Musk, non si amano e sin qui nulla di particolarmente sorprendente. Fra l’uomo più ricco della terra e il 13º in graduatoria si è però arrivati ai ferri corti

I due, Bill Gates ed Elon Musk, non si amano e sin qui nulla di particolarmente sorprendente. Fra l’uomo più ricco della terra e il 13º in graduatoria si è però arrivati ai ferri corti

I due, Bill Gates ed Elon Musk, non si amano e sin qui nulla di particolarmente sorprendente. Fra l’uomo più ricco della terra e il 13º in graduatoria si è però arrivati ai ferri corti

I due, Bill Gates ed Elon Musk, non si amano e sin qui nulla di particolarmente sorprendente. Quando ci sono in gioco personalità debordanti come le loro, oltre a patrimoni difficilmente immaginabili per i comuni mortali, non di rado va a finire così.

Fra l’uomo più ricco della terra (Musk) e il 13º in graduatoria (Gates) si è però arrivati ai ferri corti. In diverse occasioni, il fondatore di Microsoft ha avuto modo di criticare pesantemente l’atteggiamento di Musk nei confronti dei più bisognosi, bollandone alla radice l’atteggiamento.

Il patron di Tesla e SpaceX, da parte sua, si è spinto a twittare che Gates andrebbe arrestato.

Questa volta, in un’intervista al Financial Times, Bill Gates è stato ancor più duro. “Quella dell’uomo più ricco al mondo che uccide i bambini più poveri – ha dichiarato senza ricorrere a giri di parole – non è una bella immagine”.

Riferimento chiarissimo alla decisione del principale collaboratore del presidente Donald Trump di tagliare fino all’80% dei fondi Usaid destinati all’assistenza e alla cooperazione.

Facendo riferimento diretto alla fine dell’assistenza economica garantita dagli Stati Uniti in Mozambico ai figli di donne sieropositive. Gates ha aggiunto: “Mi piacerebbe che Musk andasse lì di persona. A incontrare i bambini ora infettati dall’Hiv a causa di quei tagli da lui decisi”.

Per Bill Gates la filantropia si è sviluppata in decenni di interventi diretti – attraverso la Fondazione intitolata a lui stesso e alla ex moglie Melinda, creata nel 2000 – mentre il capo del Doge (in uscita) ha sempre ribattuto che il bene si fa molto di più grazie all’avanzamento tecnologico. E alla salvaguardia delle risorse del pianeta.

Scontro Gates-Musk. La beneficenza del fondatore di Microsoft

Di Bill Gates si possono pensare molte cose. E non va mai dimenticato che ai tempi dei trionfi in Microsoft sia stato visto da molti come una specie di demonio. Ma le cifre non lasciano spazio alle interpretazioni.

Gates ha distribuito in beneficenza oltre 50 miliardi di dollari. E ha appena disposto la donazione del 99% del capitale della fondazione Gates entro il 2045, per un ammontare di ulteriori 200 miliardi.

Stiamo parlando della più grande donazione di un privato della storia, roba da far impallidire anche Rockefeller.

Le classifiche, in questo caso, sono di pessimo gusto ma è un fatto che la beneficenza diretta di Elon Musk si fermi ben sotto i 6 miliardi di dollari. Cifra astronomica, eppur una frazione del rivale.

È lo stesso Gates a spiegare il senso delle sue critiche a Musk e dei suoi annunci per il futuro: “Credo che un uomo ricco non debba morire ricco”.

di Fulvio Giuliani