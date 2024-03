Gaza, Biden: “Netanyahu? Danneggia Israele”

Benjamin Netanyahu sta commettendo un grave errore trascurando la protezione dei civili, danneggiando così Israele anziché aiutarlo. Questa critica al primo ministro israeliano è stata espressa recentemente dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, riguardo all’operazione militare nella Striscia di Gaza, scatenata dopo l’attacco avvenuto in Israele lo scorso 7 ottobre. Biden ha sottolineato il diritto di difendere Israele e perseguire gli obiettivi desiderati, ma ha anche insistito sulla necessità di prestare maggiore attenzione alle vite innocenti perse a causa delle azioni intraprese. Secondo il presidente americano, Netanyahu sta danneggiando Israele anziché aiutarlo e sta agendo in contrasto con i valori rappresentati dal paese.

“Non possiamo avere altri 30.000 palestinesi morti“, ha affermato il presidente americano citando di fatto il bilancio delle vittime del ministero della Salute nella Striscia di Gaza che nel 2007 finì sotto il controllo di Hamas. E per Biden, che considera comunque “fondamentale la difesa di Israele”, l’invasione di Rafah, nel sud della Striscia, è una “linea rossa”. Biden ha anche sottolineato l’importanza di consentire l’ingresso di più aiuti a Gaza e di proteggere gli operatori umanitari dall’essere coinvolti nel conflitto: “Proteggere e salvare vite innocenti deve essere una priorità”, ha rimarcato. Sabato il presidente americano ha anche detto di “voler vedere un cessate il fuoco, iniziando da un importante scambio di prigionieri, per un periodo di sei settimane”. “Inizia il Ramadan – ha affermato – e dovremmo partire da questo cessate il fuoco”.