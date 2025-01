Gaza, terzo scambio di ostaggi: oggi liberi in 8

Nuova giornata di rilascio ostaggi nella Striscia di Gaza. Oggi saranno otto i liberati: l’ultima soldatessa israeliana in mano ad Hamas, Agam Berger, due civili sotto custodia della Jihad islamica, Arbel Yehud e Gadi Moses, e cinque cittadini thailandesi. E ancora una volta le milizie palestinesi hanno allestito uno show.

La prima liberata è Agam Berger (20 anni). Sul palco al campo profughi di Jabalyia è circondata da miliziani che imbracciano armi catturate agli israeliani il 7 ottobre. Sembra essere in buone condizioni, anche se a differenza delle sue compagne liberate in precedenza non accenna nessun tipo di sorriso. La Croce Rossa la prende in consegna e la riporta in Israele, dove riabbraccia la famiglia.

A Khan Younis la Jihad islamica, al suo primo rilascio, si schiera davanti a un luogo simbolo: le rovine della casa di Yahya Sinwar, leader di Hamas ucciso in combattimento pochi mesi fa. I due civili in suo possesso, Gadi Moses (80 anni) e Arbel Yehud (29 anni, sul suo mancato rilascio nei precedenti scambi la tregua ha rischiato di crollare), arrivano su un pick-up armato di vistose mitragliatrici.

I cinque cittadini thailandesi, su cui si sa poco, saranno liberati da Hamas a Khan Younis. Erano stati catturati il 7 ottobre 2023 nel sud di Israele, dove lavoravano in alcune fattorie. Dei 31 rapiti, 23 hanno già riacquisito la libertà mentre altri otto si trovano a Gaza, sei vivi e due morti. Non sono stati rilasciati i nomi dei cinque in attesa di liberazione oggi.

Di Umberto Cascone