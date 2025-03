Germania, auto contro la folla a Mannheim, “almeno 2 morti e 25 feriti”. Arrestato il conducente

Attimi di terrore in Germania dove, secondo le prime ricostruzioni di testimoni oculari, a Mannheim un’auto – secondo i giornali tedeschi si tratterebbe di un Suv nero – si sarebbe lanciata verso una folla di persone nella zona pedonale. Il Suv sarebbe investito ad alta velocità i passanti nei pressi della Torre dell’acqua, monumento cittadino. Nei pressi della Galeria Kaufhof, in via Planken, nel cuore dello shopping cittadino.

Secondo i media tedeschi ci sarebbero almeno 2 morti e 25 feriti, di cui 15 gravi. Il reparto di terapia intensiva dell’ospedale universitario ha dichiarato l’allerta calamità.

Immediati i soccorsi. Forze dell’ordine e ambulanza sono arrivate velocemente sul posto. Sono ora in corso operazioni “su larga scala” da parte delle autorità tedesche. Arrestato l’autista.

Al momento, non si sa se si è trattato di un attentato o di un incidente. La polizia comunica che è in corso un’operazione delle forze dell’ordine nel centro cittadino. Inoltre, le forze dell’ordine dicono ai cittadini di evitare il centro della città: “I cittadini sono invitati a evitare il centro” scrive la polizia. La situazione è molto pericolosa: l’app di allerta Katwarn parla infatti di una “situazione pericolosa per la vita”.

Il centro dalla città è ora controllato da molti agenti di polizia armati di mitragliatrici. Un elicottero sorvola Mannheim dall’alto.

In città, in questo periodo, è in corso il mercato di carnevale. Composto da 60 stand gastronomici, giostre e artisti di strada. Nessuno di questi ultimi – stando a quanto si sa finora – sarebbe rimasto coinvolto. Uno di loro, spiegando la situazione terribile e spaventosa, ha detto ai media: “Qui è terribile, nessuno sa cosa è successo, vedi solo feriti e morti e non sai cosa fare”.

di Margherita Medici