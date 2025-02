Germania: liberali e ultrasinistra lottano per superare la soglia di sbarramento

Ore dopo la chiusura delle urne (e a poche decine di collegi per chiudere lo spoglio) i liberali del FDP e l’ultrasinistra filorussa di Sahrah Wagenknecht lottano per superare la soglia di sbarramento. Per i liberali – fermi attorno al 4,4% – la strada è assolutamente in salita. Sono poche le possibilità per il FDP di inviare la propria pattuglia di parlamentari nel nuovo Bundestag (sarebbe la seconda deriva extraparlamentare dopo la disfatta alle federali del 2013). Conscio del rischio concreto che attraversa il suo partito, il leader liberale Christian Lindner ha dichiarato poche ore fa: «Sono realista. È ovviamente ipotizzabile che da domani la FDP si riorganizzi completamente in termini di personale e politica. Se la FDP resterà fuori dal Bundestag, è assolutamente chiaro che lascerò la politica». Discorso più complesso vale per Sahra Wagenknecht.



Il partito dei veterocomunisti anti-immigrazione e filo-Putin sono fermi, da ore, al 4,9% e dal suo possibile ingresso in parlamento dipende il futuro del prossimo esecutivo: se il Bündnis Sahra Wagenknecht resta fuori, i suoi voti – sommati a quelli del FDP – verranno ripartiti tra i partiti maggiori, garantendo così i numeri per una Grosse Koalition tra conservatori e socialdemocratici. Se invece il BSW dovesse entrare nel Bundestag, il dialogo per formare un governo tra i due rivali diventerebbe più difficile (la CDU ha più volte dichiarato di non volere un’alleanza con più di un partito). E all’ultradestra dell’Alternative für Deutschland si sommerebbe una nuova quinta colonna del Cremlino, questa volta di sinistra.

Di Antonio Pellegrino