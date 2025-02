Gestacci e balle Maga

La riunione dei “conservatori” in programma sino a domani a Washington è finita in vacca, con l’inguardabile saluto nazista di Steve Bannon e la fuga a gambe levate del delfino della Le Pen, Bardella. Fra nostalgie naziste e facezie varie, una rosa di nemici da dileggiare, secondo l’elegante costume dei nostri tempi.



Fra i conservatori Maga (immaginate i grandi conservatori statunitensi ed europei che hanno fatto la storia del dopoguerra sentirsi affiancare a Bannon o Farage…), in cima a questa lista non può che esserci l’Unione europea e più in generale l’Europa.

Posizioni legittime, per carità, e non abbiamo bisogno che ce lo ricordi il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Peccato che il free speech valga solo per loro: Musk, dopo la valanga di contestazioni alle falsità di Trump sull’origine dell’aggressione all’Ucraina, ha annunciato di voler cambiare le regole che consentono la segnalazione in X di notizie false…



Torniamo a noi: oggi i tanti che gonfiano il petto contro tutto ciò che sia “Europa”, inneggiano al ritorno delle nazioni e dei “patriottismi” – compresi quelli lautamente pagati da Mosca – non rinuncerebbero mai alle incredibili conquiste di questo vituperato continente. Tanto per cominciare, il bene più prezioso, insostituibile, incommensurabile: la pace.



I mini Farage – impegnato a urlare a Washington che l’Ue presto morirà – lo hanno mai letto un libro di storia? Lo sanno che noi europei, fra le tante meraviglie, siamo anche stati i prolifici responsabili delle guerre più feroci, dei crimini più turpi, dell’odio più feroce, del colonialismo più spietato e devastante? Tutto questo un soffio di storia fa: dalla follia e la perdizione all’aver cancellato dalla nostra mente l’idea stessa di guerra e sopraffazione. Un miracolo.

Un miracolo assoluto di cui dovremmo andar fieri, che dovremmo alla sera raccontare ai nostri figli, se qualcuno avesse ancora voglia di mettersi a tavola senza lo smartphone.



Un risultato pazzesco, determinato dall’ombrello americano di cui sopra, ma frutto di una scelta consapevole di una generazione di leader che – guardati nel panorama odierno – appaiono dei giganti. Davanti ai quali dovremmo inchinarci.



Questa è l’Europa che i mini Farage o Musk ricoprono di insulti, disprezzo e contumelie. Una terra che è saputa diventare così straricca, opulenta, pasciuta e con la pancia piena da potersi baloccare anche con sentimenti di autodistruzione. Questi europei indecenti, deboli e infingardi sono riusciti a edificare una realtà socioeconomica in cui i ragazzi nascono liberi da confini e limiti. Istintivamente attratti da un mondo vastissimo, fatto di tante diverse storie e culture millenarie da sperimentare. Una fortuna meravigliosa.



Sostenere tutto questo garantisce insulti e pernacchie, mentre chi descrive quest’era di generazioni ultra ricche e ultra longeve come maledette e destinate all’estinzione raccoglie applausi e ovazioni.

Di Fulvio Giuliani