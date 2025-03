Gli Usa cancellano lo stop agli aiuti all’Ucraina. Passi avanti nei colloqui a Gedda

Gli Usa cancellano lo stop agli aiuti all’Ucraina, e della condivisione di informazioni di intelligence. Lo si legge nella dichiarazione congiunta dopo i colloqui avvenuti oggi a Gedda. Inoltre, l’Ucraina ha accolto la proposta americana di un cessate il fuoco di 30 giorni con la Russia. Lo ha fatto sapere il dipartimento di Stato americano al termine dei colloqui, avvenuti oggi, durati più di otto ore. Con Gedda si apre così uno spiraglio di luce, vero e concreto, per una possibile soluzione di pace e per la fine della guerra in Ucraina. Ora non resta che attendere la risposta del presidente russo, Vladimir Putin.



“Porteranno questa offerta ai russi e la palla è nelle loro mani”, ha dichiarato Rubio. Il consigliere per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, Mike Waltz, ha poi annunciato ai cronisti che nei prossimi giorni discuterà con la controparte russa della proposta statunitense di cessate il fuoco in Ucraina.



Già nel primo pomeriggio si intravedeva un minimo di ottimismo, grazie alle parole del portavoce americano, Tammy Bruce: “Potrebbero emergere altre fantastiche notizie sull’umanità. Quindi siamo molto ottimisti e so che il Segretario lo è perché sappiamo cosa è in gioco”. Queste le dichiarazioni che aveva pubblicato in un post video su X, registrato dalla hall dell’hotel di Gedda. Dove si sono tenuti i colloqui.

Inoltre, Trump e Zelensky concluderanno “il prima possibile” l’accordo sui minerali e le terre rare. È quanto si apprende nella dichiarazione congiunta. Il presidente ucraino ha poi ringraziato il tycoon per la costruttività dei colloqui delle rispettive delegazioni: “Gli americani hanno compreso le nostre motivazioni e accettato le nostre proposte”, ha dichiarato. La delegazione di Kiev ha poi ribadito che gli alleati europei saranno coinvolti nel processo di pace.



“Oggi Usa e Ucraina hanno compiuto passi importanti per il ripristino di una pace duratura”, ha scritto su X il capo dell’ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak.

Di Claudia Burgio