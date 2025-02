Gli Usa non firmano la risoluzione Onu di condanna dell’invasione russa dell’Ucraina 

Nel giorno della commemorazione dei morti della rivoluzione ucraina del 2014, nota come rivoluzione di Maidan e che vide decine di vittime soprattutto tra il 18 e il 20 febbraio – considerata l’atto finale del periodo di proteste politiche ribattezzato Euromaidan – gli Stati Uniti voltano le spalle all’Ucraina, prima rifiutando di essere co-autori di una bozza di risoluzione dell’Onu, che sostiene l’integrità territoriale del Paese e condanna l’aggressione russa, poi con le dichiarazioni del consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Mike Waltz, che invita Kiev a “moderare i toni, analizzare attentamente la situazione e a firmare l’accordo sulle terre rare”.



Non può essere considerato un caso, quindi, che sempre oggi l’inviato Usa per la Russia e l’Ucraina, Keith Kellogg, abbia annullato la sua conferenza stampa dopo l’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev, limitandosi solo ad una photo-opportunity e a una stretta di mano. Annullamento che, secondo i media, sarebbe avvenuto su richiesta proprio degli Stati Uniti, che annunciano un “possibile alleggerimento delle sanzioni contro la Russia”.



Di Claudia Burgio