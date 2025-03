Groenlandia, Vance: “La Danimarca e gli alleati europei non hanno tenuto il passo”

Il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, ha dichiarato che Russia, Cina e altre nazioni stanno mostrando crescente interesse per il passaggio artico, le rotte di navigazione e i diritti minerari della regione della Groenlandia. Vance ha sottolineato che se gli Stati Uniti non si preoccupano della Groenlandia, “altre nazioni lo faranno”.

Nel suo discorso presso la base militare di Pituffik, Vance ha riconosciuto che molti cittadini americani potrebbero non comprendere l’importanza dell’Artico per la sicurezza nazionale, ma ha precisato che le postazioni delle truppe statunitensi in Groenlandia sono fondamentali per monitorare e neutralizzare eventuali minacce missilistiche dirette verso gli Stati Uniti.

Il vicepresidente ha anche accusato la Danimarca e gli alleati europei di “non essere stati al passo” con la Cina e la Russia nella protezione della Groenlandia. Ha denunciato che “la Danimarca non è stata al passo nel dedicare le risorse necessarie per mantenere questa base, per mantenere le nostre truppe e, a mio avviso, per mantenere il popolo della Groenlandia al sicuro da molte incursioni molto aggressive da parte di Russia, Cina e altre nazioni”.

Vance ha precisato che riconoscere i partenariati di sicurezza del passato non significa evitare disaccordi con gli alleati su come garantire la sicurezza condivisa per il futuro. “Non c’è da fare prepotenza, non c’è da offuscare, non c’è da confondere la questione”, ha aggiunto.

Inoltre, Vance ha dichiarato: “Il nostro messaggio alla Danimarca è molto semplice: non avete fatto un buon lavoro con la popolazione della Groenlandia. Non avete investito in modo adeguato nella popolazione della Groenlandia e non avete investito nell’architettura di sicurezza di questa incredibile, bellissima terraferma piena di persone incredibili. Questo deve cambiare, e poiché non è cambiato, ecco perché la politica del Presidente Trump in Groenlandia è quella che è”.

Vance ha anche ribadito che, nonostante l’influenza crescente di Russia e Cina nell’area, “non ci sono piani immediati” di espandere la presenza militare degli Stati Uniti in Groenlandia. “Dobbiamo svegliarci”, ha concluso Vance, sottolineando che non si può ignorare l’interesse della Cina per la regione. “Non possiamo nascondere la testa nella sabbia, o in questo caso nella neve, e fingere che i cinesi non siano interessati a questa regione”, ha affermato.

Il futuro della Groenlandia per Vance

l presidente Donald Trump “non pensa che la forza militare sarà necessaria, ma crede fermamente che la Groenlandia sia una parte importante della sicurezza, non solo degli Stati Uniti, ma del mondo”. Lo ha dichiarato il vice presidente americano, Jd Vance, rispondendo alle domande dei giornalisti presso la base militare di Pituffik.

“Quello che pensiamo accadrà è che i groenlandesi sceglieranno, attraverso l’autodeterminazione, di diventare indipendenti dalla Danimarca” e a quel punto “parleremo” con la popolazione della Groenlandia, ha aggiunto Vance.