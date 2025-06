Guardiola: “I prossimi bambini saranno i nostri”

Ieri, in occasione della laurea honoris causa ricevuta dalla University of Manchester, Guardiola ha tenuto un discorso toccante ed emozionante

Ieri, in occasione della laurea honoris causa ricevuta dalla University of Manchester, presso la Whitworth Hall, Pep Guardiola ha tenuto un discorso molto toccante, soprattutto dal punto di vista politico. “Non possiamo ignorare l’atroce sofferenza dei bambini di Gaza. Perché i prossimi potrebbero essere i nostri figli. Non possiamo restare a guardare”, ha esordito l’ex centrocampista spagnolo.



“È così doloroso ciò che vediamo a Gaza. Mi fa male tutto il corpo”, ha iniziato il leggendario allenatore catalano, “Chiariamolo: non si tratta di ideologia. Non è una questione di “ho ragione io” e “hai torto tu”. Si tratta solo dell’amore per la vita. Di prendersi cura del proprio vicino”. Parole che risuonano con forza e che spezzano il silenzio davanti alle ingiustizie. È così che l’uomo, prima che allenatore, ha voluto ricordare che che al di là dei campi, delle tifoserie e dei gol, c’è qualcosa di più grande: la vita, la fragilità dell’innocenza, la responsabilità che abbiamo l’uno verso l’altro.

“In ogni bambino che soffre, in ogni famiglia spezzata, c’è il riflesso del nostro stesso cuore. E se oggi chiudiamo gli occhi, domani potremmo ritrovarci a piangere i nostri”.

Guardiola ha voluto usare la sua voce per restituire dignità e speranza a chi ne è privato, ricordandoci che la pace è un dovere universale e che la guerra è sempre una sconfitta per l’umanità.



Di Matilde Testa