Guinea Bissau, arrestata attivista italiana

I circa 2.200 italiani detenuti all’estero (più di due terzi per scontare una condanna definitiva) sono concentrati soprattutto in Europa, poi nelle Americhe, nei Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente. L’Africa subsahariana è la zona del mondo dove è più basso il numero di nostri connazionali in cella. Ma il totale (22 all’inizio di quest’anno) è da qualche giorno aumentato di un’unità. Si è saputo infatti che la scorsa settimana è stata arrestata in Guinea Bissau Valentina Cirelli, 48 anni, nata a La Spezia da padre italiano e madre guineana.

Nel piccolo Paese africano che si affaccia sull’Atlantico è presidente dell’associazione ambientalista “Tchon Tchomano”, impegnata fra l’altro nel rispetto dei diritti civili e per la tutela di donne e bambini. E forse soltanto per questo è stata fermata dalle autorità locali con l’accusa di aver partecipato a manifestazioni contro l’apertura di una miniera di sabbia pesante, durante cui si sono verificati atti vandalici ai danni della società cinese titolare della concessione del governo locale per i lavori.

Cirelli è detenuta con altre 15 persone, non può telefonare, ma il nostro Consolato è riuscito a sentirla e a farsi assicurare che sta bene. Una situazione totalmente diversa da quella di Alberto Trentini (in un carcere venezuelano da oltre 5 mesi senza che nessuno sia riuscito a parlargli). Il Ministero degli Esteri fa sapere di stare lavorando – a fari spenti, come sempre in questi casi – per ottenere la scarcerazione.