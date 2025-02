Hamas libera i primi cinque ostaggi israeliani di oggi

Anche gli ostaggi israeliani Eliya Cohen, Omer Shem Tov e Omer Wenkert sono stati fatti salire sul palco nel centro di Gaza prima del loro rilascio da parte di Hamas. Mentre i primi due – Tal Shoham e Avera Mengistu – sono stati rilasciati questa mattina e poi trasportati in elicottero dall’aeronautica militare israeliana in un ospedale nel centro di Israele per ricevere cure mediche.



Il sesto ostaggio, Hisham al-Sayed, verrà consegnato oggi da Hamas alla Croce Rossa in un terzo luogo di rilascio, nella città di Gaza, senza cerimonie. Si chiude così la lista dei 33 ostaggi, ancora in vita, che secondo l’accordo dovevano essere liberati nella prima fase dell’intesa. Ora Hamas dichiara di essere pronto a passare alla seconda fase, ovvero, la liberazione completa degli ostaggi – in uno “scambio globale” – in cambio di un cessate il fuoco permanente e del ritiro completo di Israele dalla Striscia di Gaza.



Di Claudia Burgio