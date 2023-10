Hamas spara ai civili palestinesi

Gerusalemme – Ci sono le prove che Hamas sta utilizzando la popolazione come scudo umano. Sono infatti molti i residenti della zona Nord di Gaza, dove avvengono i bombardamenti israeliani contro il gruppo terroristico, che non riescono a raggiungere il Sud dell’area, come invece richiesto dall’esercito israeliano.

Negli ultimi giorni è stata pubblicata online una conversazione telefonica in cui un residente di Gaza rivela all’Idf che Hamas sta impiegando la violenza per impedire che i civili evacuino. Durante la telefonata il militare israeliano chiede al civile palestinese di spostarsi urgentemente verso Khan Yunis. Ma il signore palestinese esclama: «Le strade sono bloccate!». «Chi le blocca? Hamas?» chiede allora l’ufficiale, col civile che risponde: «Sì, corretto. [Hanno bloccato] la Salah Al-Din [la strada principale che connette il Nord al Sud della Striscia di Gaza, ndr.]. Stanno rimandando tutti a casa». Quando l’ufficiale chiede al signore di spiegare ciò che sta accadendo, il civile palestinese afferma: «Stanno sparando alla gente». Sbigottito, l’ufficiale chiede: «Stanno sparando alle persone che cercano di andarsene?». La risposta del residente è chiaramente affermativa.

Ad Hamas non interessa proteggere la popolazione, che utilizza come scudo e per addossare a Israele le colpe della distruzione dell’area. Nel frattempo, i leader dell’organizzazione terroristica si nascondono nei loro tunnel sotterranei, a cui non fanno accedere il popolo che muore.

di Anna Mahjar Barducci