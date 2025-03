I colloqui fra Russia e Usa e la pace in Ucraina

Non si sono congiunti Russia e Usa nella dichiarazione che avrebbe dovuto suggellare la sintesi di ore e ore di colloqui in Arabia Saudita

Non si sono congiunti, ieri, Russia e Usa nella dichiarazione che avrebbe dovuto suggellare la sintesi di ore e ore di colloqui in Arabia Saudita. Dal Cremlino danno la colpa alla posizione in merito dell’Ucraina. Sbagliato. Il fatto è che i negoziati sono ancora al carissimo amico (amico si fa per dire) e lo si comprende bene mettendo in fila, dopo i colloqui, i messaggi arrivati da Mosca e diretti a Donald Trump.

: un incontro trilaterale dei rappresentanti di Mosca, Washington e Kiev non è all’ordine del giorno, con tanto di sottolineatura del portavoce di Putin, Dmitry Peskov: «No, non ci sono ancora discussioni in merito a tale incontro». Secondo messaggio : ancora nessuna data per un vertice di persona fra il presidente Usa Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Russia e Usa – fanno sapere da Mosca – rimangono in contatto, ma per adesso non ci sono notizie su nuovi incontri fra delegazioni. «C’è un accordo sul fatto che i contatti continueranno» ha chiosato il solito Peskov. Quanto alla eventualità di un faccia a faccia tra Putin e Trump, stesso discorso: «Non ci sono piani per una conversazione al vertice».

Sommando la premessa e l’un, due e tre di messaggi arrivati da Mosca, da congiungere ieri fra Usa e Russia c’era davvero ben poco, a meno di una voglia matta americana di calarsi le braghe davanti allo zar. Non è successo e questo è un fatto (positivo), che però non cancella un paio di altri fatti che positivi non lo sono affatto.

: si può sostenere che i negoziati, avviati dopo che Donald Trump è tornato alla Casa Bianca, siano falliti? No, perché richiedono – dopo tre anni e passa di guerra – tempo e pazienza. Certo però si può dire che la tregua o la pace lampo che il presidente Usa Donald Trump ha sostenuto (soprattutto nella campagna elettorale americana) come possibile con lui alla guida dell’America, quella sì è fallita. Secondo fatto: in questo dilatarsi dei negoziati, a Washington dovrebbero aver compreso una cosa. Che l’Europa e i Paesi che ne fanno parte sono un’alleanza non soltanto storica, valoriale e strategica per gli Stati Uniti d’America, ma pure diplomatica. Per queste ragioni l’osceno sfuggito (nel senso che nessuno lo avrebbe dovuto vedere ma alla fine lo han letto tutti) al vicepresidente statunitense J. D. Vance – in una serie di messaggi in chat svelati per errore e non da lui – non può passare inosservato. «Odio salvare di nuovo l’Europa» ha scritto Vance a Pete Hegseth, segretario americano della Difesa. Che ha replicato: «Condivido in pieno il tuo disprezzo per l’Europa parassita». Dettaglio: l’argomento degli scambi in chat non era l’Europa ma il piano d’attacco americano contro gli Huthi, nello Yemen.

Giornatacce, queste sono state le ultime 48-72 ore per il mondo libero. A piccolo conforto, sulla sponda europea dell’Atlantico, arriva una notizia dal Regno Unito dove il ministro della Difesa, John Healey, a proposito degli sforzi dell’Unione Europea e della Gran Bretagna (o dei “volenterosi”, volendo allargare, anche se volenterosi sarebbe un nome da cambiare) per giocare un ruolo sulla sicurezza dell’Ucraina e sui negoziati e di una difesa condivisa ha detto: «Basta con la retorica sulla Brexit. Stiamo guidando gli sforzi con il governo e le Forze armate della Francia per affrontare la sfida posta dagli Stati Uniti e soddisfare le esigenze dell’Ucraina, creando una coalizione di Paesi disposti a sostenere Kiev nel contesto di una pace negoziata». Poi ha aggiunto che il governo di Londra è favorevole ad appalti congiunti, per la difesa, con altri Paesi dell’Unione europea. Lavorarci.

di Massimiliano Lenzi