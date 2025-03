Ucraina, nuovi colloqui fra Usa e Russia a Riad

Altro giorno di trattative serrate a Riad, in Arabia Saudita. Dopo i colloqui tra Stati Uniti e Ucraina di ieri, oggi Mosca dà il cambio a Kiev. Sul tavolo, al momento, resta la proposta di tregua americana, che prevede 30 giorni di stop ai bombardamenti reciproci sulle infrastrutture energetiche e di operazioni navali. Se l’Ucraina ha già accettato, la Russia si dimostra tiepida. Putin si dice teoricamente aperto all’idea, ma solo se saranno già ben delineate le fasi successive (ovvero le condizioni del trattato di pace). E su quelle non cede di mezzo millimetro, rendendo di fatto nulla la sua parziale apertura.

Non è un caso che, in apertura dell’incontro odierno, fonti americane abbiano parlato di una «giornata lunga». Per ottenere qualsivoglia risultato servirà piegare almeno parte delle richieste russe. Il che è facile a dirsi, ma pressocché impossibile a farsi. Tra le nuove (possibili) ipotesi sul tavolo potrebbe esserci l’idea trumpiana di assumere il controllo diretto delle centrali elettriche ucraine. In questo modo i russi non potrebbero più colpirle senza rischiare di scatenare una guerra diretta con gli Usa. Questo, però, cozza vistosamente con la politica “zero impegni militari all’estero” del tycoon. E, da parte moscovita, non garantisce che gli ucraini non continuino i raid contro le raffinerie e i depositi di carburante del Cremlino (divenuti più frequenti ed estremamente efficaci).

Sul terreno la guerra continua ad infuriare. Nella giornata di domenica Kiev avrebbe catturato un villaggio nella regione russa di Belgorod. E nella stessa zona, all’alba, sono stati abbattuti ben quattro elicotteri delle truppe putiniane, con la morte di tutti i membri degli equipaggi. Nel frattempo la Russia subisce una nuova batosta a livello d’immagine: il suo caccia Su-57, il più moderno in servizio nel Paese e studiato per rivaleggiare con i velivoli stealth occidentali, ha subito un “aggancio” da parte dei radar di diversi sistemi della difesa aerea ucraina (tra cui il nostrano Samp-T). Dimostrando che la sua invisibilità al rilevamento elettronico è assolutamente di facciata. Non che ci fossero grandi dubbi in merito. Il velivolo, ancora presente in servizio in numeri troppo ridotti, si è visto poco in Ucraina. Ora capiamo il perché.

Anche Kiev non se la passa bene. Nel Kursk i russi hanno ormai ripreso il controllo di quasi tutte le aree perse lo scorso agosto, mentre nel Donbass continuano gli assalti per conquistare nuove posizioni (con un dispendio di vite umane e materiali comunque enorme e ingiustificato). I raid su vasta scala, su città e reti energetiche, proseguono al ritmo di oltre un centinaio di ordigni per notte. La guerra non si ferma. E, probabilmente, anche l’incontro di oggi non sarà risolutivo, in questo senso.

Di Umberto Cascone