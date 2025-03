Colloqui fra Usa e Ucraina a Riad. Trump: “Solo io posso far cessare la guerra in Ucraina”. Zelensky: “Discussione utile”

I colloqui fra e delegazioni di Usa e Ucraina a Riad, in Arabia Saudita. Le discussioni per raggiungere un possibile cessate il fuoco

I colloqui fra e delegazioni di Usa e Ucraina a Riad, in Arabia Saudita. Le discussioni per raggiungere un possibile cessate il fuoco

I colloqui fra e delegazioni di Usa e Ucraina a Riad, in Arabia Saudita. Le discussioni per raggiungere un possibile cessate il fuoco

I colloqui fra e delegazioni di Usa e Ucraina a Riad, in Arabia Saudita. Le discussioni per raggiungere un possibile cessate il fuoco

Sono iniziati i colloqui fra e delegazioni di Usa e Ucraina a Riad, in Arabia Saudita. Cominciate quindi le discussioni per raggiungere un possibile cessate il fuoco.

“Abbiamo iniziato l’incontro con il team americano a Riad Stiamo implementando la direttiva del presidente ucraino per avvicinare una pace giusta e rafforzare la sicurezza. L’agenda include proposte per proteggere le strutture energetiche e le infrastrutture critiche”. Lo rende noto Kiev Rustem Umerov, il ministro della Difesa dell’Ucraina, che prosegue: “Oggi lavoriamo su una serie di questioni tecniche complesse». Umerov spiega inoltre che la delegazione ucraina “include esperti di energia e rappresentanti militari delle componenti navale e aerea”.

Trump: “Solo io posso far cessare la guerra in Ucraina”

“Ho un buon rapporto con il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e nessun altro, a parte me, è in grado di fermare la guerra in Ucraina”. Sono le parole pronunciate dal presidente statunitense Donald Trump in un’intervista con il sito sportivo OutKick, mentre si trovava sull’Air Force One. Poco prima dell’inizio delle trattative a Riad.

“E credo che sarò in grado di fermarlo – prosegue il tycoon – Abbiamo avuto discussioni molto ragionevoli e io voglio solo che la gente smetta di venire uccisa. Voglio impedire che muoiano altri soldati, anche se non sono americani, perché tutto questo potrebbe portare alla terza guerra mondiale”.

The Donald sottolinea inoltre che “gli sforzi per evitare un’ulteriore escalation nella guerra tra Ucraina e Russia sono in atto”.

Trump è convinto che se a mettere pace fra l’Ucraina e la Russia fosse un presidente democratico, riceverebbe senza dubbio il premio Nobel: “Obama l’ha ottenuto senza motivo, non lo sapeva nemmeno lui, non ha fatto niente”.

Zelensky: “A Riad discussione utile fra Usa e Ucraina, lavoro delegazioni continua”

I negoziatori ucraini a Riad “stanno lavorando in modo totalmente costruttivo e la discussione è piuttosto utile. Il lavoro delle delegazioni continua”. Lo dice Zelensky, nel consueto discorso serale. Il presidente ucraino spiega di essere stato aggiornato da Umerov sul procedere delle trattative.

Bloomberg, Trump e l’accordo Ucraina-Russia entro il 20 aprile

Un accordo fra l’Ucraina e la Russia per una tregua entro il 20 aprile, entro Pasqua. Questo – secondo notizie di Bloomberg rilanciate dai media internazionali – sarebbe l’ambizioso piano di Trump. All’interno dell’amministrazione del tycoon si parlerebbe quindi di una sorta di “scadenza”. Oltretutto, quest’anno celebrano la Pasqua il 20 aprile sia la Chiesa cattolica che la Chiesa ortodossa.

di Mario Catania