Al via la settimana dei Premi Nobel

Premio Nobel 2024 per la Medicina a Victor Ambros e Gary Ruvkun per la scoperta del microRna. Domani e dopo domani toccherà alle scienze Chimica e Fisica, il 10 ottobre alla Letteratura, l’11 alla Pace e il 14 all’Economia

Sono due americani, Victor Ambros e Gary Ruvkun, gli scienziati premiati con il Premio Nobel per la Medicina 2024. A loro si deve la scoperta delle molecole microRna, essenziali nel libretto di istruzioni che controlla l’attività dei geni. Esse, infatti, contribuiscono al normale sviluppo degli organismi viventi e l’eventuale presenza di anomalie in queste molecole può giocare un ruolo importante nello sviluppo di malattie come tumori, o difetti congeniti dell’udito, della vista o dello scheletro. Grazie alla scoperta di Ambros e Ruvkungli è possibile ora controllare il funzionamento di queste molecole e, soprattutto, avviare studi di ricerca specifici per trovare nuove terapie.



L’Istituto Karolinska di Stoccolma apre così la settimana dedicata al prestigioso riconoscimento. Domani toccherà alla Fisica, il 9 ottobre alla Chimica, il 10 ottobre sarà il turno della Letteratura e ancora, l’11 ottobre verrà assegnato il Nobel per la Pace e, infine, il 14 ottobre quello all’Economia.



Di Matilde Testa