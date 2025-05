I test del DNA che ti allungano la vita e a volte la salvano

Con una popolazione sempre più anziana si è ampiamente diffuso il dibattito sulla long longevity ovvero su come invecchiare al meglio. Al di là di solito consigli – un’alimentazione sana, attività fisica, assenza di vizi come alcol e fumo – un contributo importante all’aumento della durata della vita è stato dato negli ultimi anni anche dai test del DNA che 10 anni fa costavano 200mila euro contro i 200 di oggi. Un balzo che ha permesso a una platea sempre più ampia di avere accesso a questo tipo di medicina preventiva e che ha permesso di evitare l’insorgenza di tumori pressoché certi in alcuni soggetti già predisposti per storia famigliare. Come illustrato nel corso del convegno Metlife Human Health Summit, organizzato dall’omonima compagnia assicurativa e dedicato al tema della prevenzione, ogni anno in Italia muoiono circa 1000 giovani sotto i 35 anni per cause cardiache ereditarie. È il classico caso del ragazzino che si accascia in campo durante una partitella di calcio per esempio. Ebbene grazie a questi semplici test genetici oggi è possibile individuare le varianti genetiche responsabili di questi black-out fatali.

La medicina tutta, soprattutto in campo oncologico, è destinata a diventare sempre più a misura di paziente, con terapie mirate per il tipo di tumore che anche se zelo stessa variante cambia da persona a persona. Un antico proverbio recita così: “ vuoi conoscere il tuo passato, guarda il tuo corpo ora. Se vuoi conoscere il tuo futuro, guarda la tua mente adesso”.