Chris Martin e i consigli per combattere la depressione – IL VIDEO

Il frontman dei Coldplay, Chris Martin, ha condiviso alcuni consigli per chi soffre di depressione in un video registrato durante la tappa a Hong Kong della band. Nella clip, ha spiegato di aver «notato che alcune persone, me compreso, stanno lottando un po’ con la depressione». Per questo avrebbe deciso di condividere alcune pratiche che lo starebbero aiutando a fronteggiare il problema, «nella speranza che alcune di esse possano essere utili anche a voi».

Il primo consiglio che ha condiviso è stato quello di dedicare 12 minuti alla “scrittura libera”, annotando pensieri, preoccupazioni, stati d’animo e altro ancora. Per poi bruciare il foglio o buttarlo via. Un’altra raccomandazione è stata la “meditazione trascendentale”, che nel suo caso è servita molto. Si tratta di una tecnica mentale, praticata in silenzio a occhi chiusi, seduti, che aiuterebbe a raggiungere maggiore equilibrio e chiarezza mentale. Chris Martin ha anche suggerito un metodo chiamato “propriocezione”, descritto come un «movimento del corpo che aiuta a bilanciare il cervello». E ancora, proposte musicali, libri e film. Un vero e proprio piccolo vademecum contro la depressione.

A cura di Giorgio Patto