I Coldplay tornano in Italia nel 2024: il tour fa tappa a Roma

Il mondo colorato e pop dei Coldplay torna in Italia nel 2024. E lo fa dopo il successo della doppietta a Napoli (stadio Maradona) e delle quattro sere a Milano (stadio San Siro) dello scorso mese. In base a quanto s’è visto sfilare sugli schermi ad Amsterdam (nella tappa di ieri sera), in cui sono comparse le bandiere dei prossimi Paesi ospitanti: Grecia, Romania, Ungheria, Francia, Germania, Finlandia, Austria, Irlanda e… Italia! Dunque altri spettacoli negli stadi europei per il loro Music Of The Spheres World Tour.

Questa volta la band capitanata da Chris Martin ha scelto come meta anche la Capitale. Un’occasione già anticipata, in tempi di polemiche, da Diego Nepi (direttore generale di Sport e Salute, che gestisce l’Olimpico): “Coldplay allo stadio? La mia promessa è portarli a Roma e ci stiamo già lavorando per il 2024…”. Detto, fatto, adesso manca solo l’annuncio ufficiale, che darà il via alla consueta corsa ai biglietti, per la gioia dei fan.

di Maria Francesca Troisi