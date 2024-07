Milano Music Week torna dal 18 al 24 novembre

L’ottava edizione della Milano Music Week si terrà a Milano dal 18 al 24 novembre 2024, trasformando la città in un vivace centro musicale

L’ottava edizione della Milano Music Week si terrà a Milano dal 18 al 24 novembre 2024, trasformando la città in un vivace centro musicale con una settimana di concerti, dj set, interviste agli artisti, panel, workshop, incontri e appuntamenti speciali.

La Milano Music Week è un’iniziativa del Comune di Milano – Assessorato alla Cultura, supportata da Assoconcerti, Assomusica, FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), NUOVO IMAIE (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori) e SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), e organizzata da Butik s.r.l. Impresa Sociale. Per il terzo anno consecutivo, la direzione artistica sarà curata da Nur Al Habash.

Dopo l’ampia partecipazione del pubblico nella scorsa edizione nel distretto di Tortona, quest’anno la Milano Music Week introduce una novità significativa spostando il suo epicentro nel cuore della città: Parco Sempione e le sue location prestigiose. Il Castello Sforzesco sarà il quartier generale dell’evento, ospitando un ricco programma di panel, mentre i Dazi all’Arco della Pace, la Triennale Milano e altre sedi saranno teatro di appuntamenti diurni e serali.

Questo cambiamento mira a sottolineare l’importanza e l’influenza crescente della manifestazione, rendendo l’edizione di quest’anno ancora più memorabile e accessibile a un pubblico più vasto.

Nel corso degli anni, la MMW si è distinta per i suoi workshop formativi e panel su temi attuali e prospettive future, accogliendo centinaia di artisti italiani e internazionali, collaborando con realtà locali e affermandosi come uno degli eventi principali in Europa, capace di radunare l’intera filiera musicale: artisti, autori, case discografiche, editori, centri di formazione, promoter, associazioni musicali, operatori e tecnici.

Per proporre un evento e essere inclusi nel calendario ufficiale della Milano Music Week, è possibile compilare il modulo online entro il 14 ottobre 2024, fornendo i dettagli dell’organizzatore, titolo dell’evento, data e ora, location e modalità di accesso. Le risposte possono essere aggiornate tramite il link che verrà inviato via email dopo la prima compilazione. Gli eventi selezionati saranno comunicati entro il 31 ottobre. Per ulteriori informazioni, contattare proposte@milanomusicweek.it.