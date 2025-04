Niccolò Fabi e “Al cuore gentile”, nuovo brano dall’album in arrivo

Niccolò Fabi pubblica oggi, mercoledì 22 aprile, “Al cuore gentile”, offrendo una nuova, delicata sfumatura del suo prossimo album di inediti, “Libertà negli occhi“, in uscita il 16 maggio.

Il brano è accompagnato da una suggestiva video session notturna, registrata all’interno della baita sul Lago dei Caprioli, proprio nel momento in cui la canzone prendeva vita: Guarda il video

Dopo i cinque minuti e quaranta secondi di “Acqua che scorre” – un viaggio sonoro che invita a contemplare la bellezza della Terra – con “Al cuore gentile” Fabi si spoglia di ogni orpello per immergere l’ascoltatore in un’atmosfera più intima e rarefatta. Solo chitarra e voce, per due minuti e ventotto secondi di poesia pura, in un omaggio allo stilnovismo che chiude simbolicamente il disco.

Libertà negli occhi, decimo album di inediti di Niccolò Fabi, nasce da una vera e propria residenza artistica: un approccio antico, quasi fuori dal tempo, che oggi assume il valore prezioso di un atto controcorrente. Un modo autentico e profondo di concepire la creazione musicale.

«Nella seconda metà del XIII secolo Guido Guinizelli scriveva

“Al cor gentile rempaira sempre amore”, canzone che viene considerata il manifesto

di quel nuovo modo di cantar d’amore chiamato “dolce stil novo”.

Alla poesia medievale in un tempo oramai lontano ho dedicato cinque anni della mia vita.

In qualche modo “libertà negli occhi” è anche un dialogo con quella stagione della vita

che per brevità chiamiamo gioventù in cui si formano quelle categorie emotive e mentali

che nel bene e nel male ci accompagneranno per sempre.

L’amore ai tempi dello stilnovo per me è una di quelle

quindi ho sentito il bisogno di omaggiarlo musicando

una libera riduzione e parafrasi della sua canzone simbolo.

Questa è una sua versione notturna nella nostra baita in mezzo alla neve

mentre i miei amici mi ascoltavano seduti su un divano bevendosi una birra.

Ed è stato un momento che non dimenticherò».

