Il discorso di Kamala Harris: “Orgogliosa della nostra corsa. L’importante è non mollare”

“Anche se concedo queste elezioni, non concedo la lotta che ha alimentato questa campagna… La lotta per il nostro Paese vale sempre la pena. Nella nostra nazione, non dobbiamo lealtà a un presidente o a un partito, ma alla Costituzione degli Stati Uniti, alla nostra coscienza e al nostro Dio. La mia fedeltà a tutti e tre è il motivo per cui sono qui per dire, mentre concedo queste elezioni, non concedo la lotta che ha alimentato questa campagna: la lotta per la libertà, per le opportunità, per l’equità e la dignità di tutte le persone”. Con queste parole la candidata democratica, sconfitta da Donald Trump nel voto per la Casa Bianca, ha commentato il risultato delle elezioni americane parlando ai suoi sostenitori alla Howard University di Washington.

“Durante la campagna – ha aggiunto Harris – dicevo spesso: ‘quando combattiamo, vinciamo’. Ma ecco il punto. A volte la lotta richiede un po’ di tempo. Questo non significa che non vinceremo. L’importante è non mollare mai“.

Di Matilde Testa