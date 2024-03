Il grido di dolore di Maria Mikaelyan

Un grido di dolore, di rabbia e di sgomento. “Putin ucciderà ancora. Vi prego, non siate indifferenti a quello che succede in altre parti del mondo”, è con queste parole che oggi a Milano in Piazza dei Mercanti, Maria Mikaelyan – ricercatrice in architettura e museologia, nata a Mosca e sostenitrice della Comunità dei Russi Liberi in Italia – ha voluto ricordare Alexey Navalny.