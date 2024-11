Il rifugio per cani sommerso dal fango a Valencia e la corsa per salvarli

L’ordine era di evacuare, ma solo le persone. Nella tragedia di Valencia, c’era anche la loro di tragedia. Dei volontari di un rifugio per cani, che si sono ritrovati sommersi dall’acqua. Avrebbero dovuto andarsene, lasciare lì i 50 cani che accudivano. Non l’hanno fatto. Sono rimasti lì, in mezzo al fango. Hanno chiesto aiuto sui social, ai volontari e a chi poteva prendere uno, due cani, tenerli per qualche settimana. E come accade in tragedie terribili come questa, la solidarietà è scattata da ogni parte della Spagna. Anche se il rifugio era raggiungibile solo a piedi.

Un’ondata di solidarietà commovente. E anche se il rifugio è distrutto, i cani solo salvi. Alcuni portati via dalle famiglie che si sono offerti di ospitarli. Altri insieme alle volontarie. Sotto choc, traumatizzati. Ma fuori da quell’inferno di fango. Una storia commovente. Che racconta di quanto possa, la solidarietà, in momenti tragici come questi.



Di Annalisa Grandi