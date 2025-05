Il tramonto di Musk-Trump. Ne rimase solo uno

Elon Musk, dunque, si sarebbe definitivamente scocciato di Donald Trump e delle sue mancate promesse. Da 36 ore si rincorrono commenti e valutazioni sull’intervista esplosiva, in cui il patron di Tesla e SpaceX ha dato il benservito all’America Maga. O almeno al suo capo. E ha anche annunciato di voler tagliare i fondi.



Per ora, Trump fa finta di niente acuendo il senso di frustrazione di un ego come quello di Musk. Sta di fatto che raramente si è assistito a una realizzazione quasi al minuto di tutte le previsioni sull’impossibilità per due soggetti ingombranti e autoreferenziali come Donald Trump e Elon Musk di trovare un modus vivendi che andasse oltre qualche mese. È andata esattamente così. Ma chi poco sopporta il Presidente degli Stati Uniti e le sue politiche aggressive e ancor più l’atteggiamento dirompente e sprezzante di Musk farà bene a contenere la soddisfazione.



Oggi conta provare a capire cosa potrebbe accadere. Evitando di trasformare a tempo di record il grande nemico (Elon) nel nuovo grande amico ora che si è rivoltato al capo. È vero che siamo pronti a tutto, ma sarebbe tragicomico assistere al ritorno di fiamma per le Tesla. Dopo averle dipinte come espressione del demonio nazi sino all’altro ieri…



La verità è che Musk è un personaggio così ingombrante da risultare impossibile ignorarlo. Trump o non Trump. La sua fulminea parabola dice molto della totale imprevedibilità dei tempi che ci troviamo a vivere. E della necessaria prudenza quando siamo spinti a credere che qualcosa di nuovo possa essere “per sempre“. Vale per l’uomo che ha rivoluzionato la mobilità elettrica e ora si vede sorpassato a destra e sinistra dai cinesi e potrebbe avvenire prima o poi allo stesso Trump. Tutti soggetti incapaci di gestire il potere esercitando anche un minimo di arte della pazienza e della prudenza. Valori che, a dispetto dei profeti del nuovo mondo tutto velocità e social, continuano a pesare.

Di Fulvio Giuliani