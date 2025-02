Il video choc sulla “Trump Riviera” a Gaza

Il progetto “Riviera” per la striscia di Gaza del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump lo abbiamo ascoltato tutti. Come le reazioni sospese fra incredulità, sconcerto, rabbia, indignazione, esultanza, auspicio, paura a seconda dei diversi fronti. Vederlo “concretizzato” attraverso l’intelligenza artificiale resta un’altra cosa. La realtà (digitale) che supera la fantasia. Un video che dovrebbe, in un mondo ideale, creare imbarazzo in qualunque leader politico. E invece viene ripreso, condiviso, propugnato agli utenti con vanto e orgoglio. Segno indelebile dei tempi foschi che stiamo vivendo.

Di Fulvio Giuliani