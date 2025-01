In 400 milioni si tuffano nel Gange, al via il più grande pellegrinaggio al mondo – IL VIDEO

Nelle prossime settimane si stima che saranno circa 400 milioni i pellegrini che si bagneranno nelle acque del sacro fiume Gange, in India, per il pellegrinaggio religioso più grande del mondo, denominato: Kumbh Mela. Tantissimi gli Hindu che metteranno in pratica l’antico rito. Per l’occasione nell’area di Prayagraj sono state allestite 150.000 tende e 3.000 cucine.

Di Matilde Testa