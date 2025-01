Inauguaration Day

Oggi finalmente comincerà il secondo mandato presidenziale di Donald Trump.

Finalmente perché la lunghissima transizione è di per sé un periodo delicato e complesso, reso esplosivo dalla situazione geopolitica e da crisi terribili come quella in Ucraina e in Medioriente.

Insomma, da oggi almeno le chiacchiere se non staranno a zero verranno quantomeno ridotte. Comprese le dichiarazioni di intenti su conquiste più o meno pacifiche di canali, regioni, isole e Paesi amici.



Comincia la seconda era del Presidente che ha scelto anche come immagine ufficiale quella della rabbia, l’espressione truce e torva che è un manifesto di se stesso. L’annuncio plastico di ciò che vuole comunicare al resto del mondo: eccomi, sono io: il più forte, il più arrabbiato, il più pericoloso, quello pronto ad azzannare i nemici e accarezzare gli amici finché fanno quello che dico io o almeno ciò che a me convenga.



È l’era della rabbia, che è poi la rabbia dei tanti che Trump l’hanno atteso, agognato e sospinto in patria e delle moltitudini che in giro per il mondo non vedono l’ora di avere un nuovo superuomo a cui votarsi. Una rabbia fatta di rifiuto di tutto ciò che non sia volontà di forza – se non direttamente di potenza, come richiamato dal presidente Mattarella con il ritorno della “politica di potenza“ – imperio, affermazione di sé, delle proprie idee e che gli altri si arrangino.



Che poi queste idee possano cambiare vorticosamente (si pensi a TikTok che fino a qualche anno fa era il demonio e adesso deve essere salvato ad ogni costo…) è del tutto irrilevante: contano le facce arrabbiate, il darsi di gomito, lo scambiarsi intese virili, maschie e indiscutibili. Conta ridicolizzare chiunque non si acconci a questa visione un po’ infantile della realtà.



La politica non c’entra assolutamente niente: potete pensarla come vi pare, ma provate a dire a chi si dichiara trumpiano di là o di qua dell’oceano che è necessario avere comprensione delle aspirazioni, dei diritti, dei sogni di chi ha immensamente meno, di chi vive in condizioni terrificanti, di chi non ha forza e sguardi truci da sfoggiare: guardate e ascoltate come verrete trattati. Molto probabilmente finirete derisi, trattati come degli stupidi sognatori(se vi andrà bene).



È l’era della rabbia, ma la rabbia è un genio estremamente volubile e pericoloso: una volta liberato dalla lampada deve sfogarsi, deve trovare un suo obiettivo.

Quelli di oggi li conosciamo, domani potrebbe toccare a chi all’Inauguration Day ritiene di essere dalla parte giusta della storia.

di Fulvio Giuliani