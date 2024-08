Incendio alla Somerset House di Londra: impegnati oltre cento vigili del fuoco

Grande paura a Londra: un incendio è divampato nella celebre Somerset House, casa nobiliare trasformata in museo e centro per eventi culturali

Grande paura a Londra: un incendio è divampato nella Somerset House. La celebre Somerset House sullo Strand – lo ricordiamo – è una casa nobiliare trasformata in museo e centro per eventi culturali.

Le fiamme interessano parte del tetto; sul posto oltre cento vigili e 15 autopompe.

“La Somerset House è attualmente chiusa a causa di un incendio scoppiato in una piccola parte dell’edificio. Tutto il personale e il pubblico sono al sicuro e il sito è chiuso. I vigili del fuoco di Londra sono arrivati ​​rapidamente e stiamo lavorando a stretto contatto con loro per controllare la propagazione dell’incendio”, è quanto si legge in un post pubblicato sui social dalla Somerset House.

di Filippo Messina