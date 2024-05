Incubo sul volo Londra-Singapore: un morto e 54 feriti (7 gravi)

Ieri un Boeing 777-300ER della compagnia Singapore Airlines ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Bangkok, in Thailandia, a causa di una violenta turbolenza in alta quota trovata passando per il Mare delle Andamane. Il jet, decollato lunedì 20 maggio alle ore 23.38 (ora italiana), ha incontrato un fenomeno atmosferico, improvviso e violento, che prende il nome di “Cat” (Clean air turbulence). Questo tipo di turbolenze si verificano in una parte priva di nuvole e quindi non sono visibili sui radar meteo presenti a bordo degli aerei.

Il Boeing 777-300ER si è così trovato improvvisamente in una corrente d’aria estrema, perdendo rapidamente circa 1.900 metri di quota. A bordo è scattato il panico: decine di persone senza cintura sono sbalzate da una parte all’altra dell’aereo. Un uomo inglese di 73 anni è morto a seguito di un infarto, mentre altre 54 persone – tra cui un assistente di volo – sono rimaste ferite. Di queste 7 sarebbero in gravi condizioni.



Di Matilde Testa