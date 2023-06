India: scontro tra treni, sale il bilancio delle vittime

288 vittime accertate e oltre 900 feriti, ma il bilancio è destinato a salire. Si teme per le possibili persone, ancora vive, incastrate nelle lamiere

Tragedia in India: è destinato a salire il bilancio delle vittime a seguito dello scontro fra due treni avvenuto ieri, nello stato orientale di Odisha. Al momento, le fonti locali hanno riferito 288 vittime accertate e oltre 900 feriti.

“Sono in corso operazioni di soccorso sul luogo dell’incidente e viene fornita tutta l’assistenza possibile alle persone colpite”, ha dichiarato il primo ministro indiano Narendra Modi, rivolgendo la sua vicinanza alle famiglie delle vittime. Si teme possano esserci ancora persone vive incastrate nelle lamiere. Le autorità, inoltre, hanno già annunciato un risarcimento per le vittime del disastro e per i feriti più gravi.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente, ma stando a quanto reso noto finora, un treno espresso veloce di Odisha si è schiantato con un treno merci che viaggiava nella direzione opposta.