Infermiere proteggono neonati durante il terremoto in Myanmar. Le immagini impressionanti riprese da una telecamera di sicurezza dell’ospedale Jingcheng, nello Yunnan – IL VIDEO

Infermiere proteggono neonati durante il terremoto in Myanmar. Le immagini impressionanti riprese da una telecamera di sicurezza dell’ospedale Jingcheng, nello Yunnan – IL VIDEO

Infermiere proteggono neonati durante il terremoto in Myanmar. Le immagini impressionanti riprese da una telecamera di sicurezza dell’ospedale Jingcheng, nello Yunnan – IL VIDEO

Il forte terremoto, che ha avuto epicentro in Myanmar, è stato avvertito anche in Cina. In un video, ripreso da una telecamera di sicurezza, si vedono due infermiere del centro maternità dell’ospedale Jingcheng, nello Yunnan, che cercano di proteggere i neonati. Un momento toccante durante la tragedia. Sui social qualche utente ha elogiato le infermiere e le ha definite “eroine”.

Le immagini mostrano come le due professioniste sanitarie si precipitino per tenere le culle. Impedendo che cadano durante le violente scosse di terremoto di magnitudo 7,7.

Di Matilde Testa