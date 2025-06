Israele attacca l’Iran, colpiti siti nucleari. Teheran: “Risponderemo” – IL VIDEO

“Abbiamo portato a termine un colpo d’apertura molto riuscito e, con l’aiuto di Dio, otterremo moltissimi risultati”, queste le prime parole del primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, dopo che l’aeronautica israeliana ha sferrato due ondate di attacchi che si sono abbattute su sei diversi siti localizzati in cinque importanti città iraniane. Il ministro della Difesa Israel Katz che ha dichiarato lo stato di emergenza speciale in tutto lo stato di Israele.



Colpito l’impianto nucleare iraniano di Natanz, a sud di Teheran, e diverse postazioni militari situate nei dintorni della capitale. Oltre alla principale città del Paese sono finite sotto attacco la città di Tabriz, nel nord ovest e sede di importanti raffinerie; le città di Esfahan e Arak a sud della capitale e la città di Kermanshah, a ovest di Teheran. In seguito agli attacchi, è stato ucciso il capo delle Guardie Rivoluzionarie Hossein Salami e il capo di Stato maggiore delle forze armate dell’Iran, Mohammad Bagheri. Gli attacchi “non rimarranno senza risposta e Israele deve attendersi una vendetta dura”, ha affermato il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche. Già questa mattina oltre 100 droni sono stati lanciati contro Israele. Lo stesso Khamenei ha dichiarato che la “risposta sarà severa”.



Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha convocato per questa mattina una riunione d’emergenza alla Farnesina, alla quale parteciperanno gli ambasciatori dell’area interessata dalle operazioni militari israeliane.

Di Claudia Burgio