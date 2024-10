Israele attacca l’Iran: “Raid su obiettivi militari”. Gli Usa: “È autodifesa”

Israele nella notte attacca l’Iran in risposta agli attacchi iraniani e, in particolare, ai missili balistici del 1° ottobre. “Raid israeliani hanno colpito obiettivi militari in Iran”: lo rende noto l’esercito israeliano che spiega di aver effettuato “attacchi di precisione” su obiettivi militari in Iran “in risposta a mesi di continui attacchi” da parte della Repubblica islamica.

“L’esercito israeliano sta attualmente effettuando attacchi mirati su obiettivi militari in Iran in risposta a mesi di continui attacchi da parte del regime iraniano contro lo Stato di Israele” si legge in una nota del’Idf poco dopo l’inizio dei raid di questa notte. L’esercito israeliano afferma di aver “pienamente mobilitato” le sue capacità offensive e difensive mentre eseguiva attacchi su obiettivi militari in Iran: “Le nostre capacità difensive e offensive sono pienamente mobilitate”.

Il portavoce militare, il contrammiraglio Daniel Hagari, invita la popolazione – in una dichiarazione separata – a essere “vigile e attenta”.

Gli Usa parlano di “autodifesa israeliana”, come spiega la Casa Bianca in una nota. Gli attacchi israeliani contro obiettivi militari in Iran sono “un’operazione di autodifesa” dice il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana Sean Savett, che aggiunge: “I raid mirati su obiettivi militari” sono “una risposta all’attacco con missili balistici dell’Iran contro Israele il 1° ottobre”. Savett ribadisce che gli Stati Uniti non stanno partecipando a tali operazioni dell’esercito israeliano contro l’Iran.

Le esplosioni a Teheran (capitale dell’Iran) sarebbero avvenute in alcune basi militari delle Guardie Rivoluzionarie tra cui la base aerea di Ghaleh Hassankhan (a ovest di Teheran), due basi a Bidkand (sempre a ovest della capitale iraniana), il forte di Hakimiyeh (a est di Teheran) e le basi Shahr-e Ray, Imam Ali e Abolfath (di Teheran).

Dopo i raid, l’esercito israeliano dichiara di aver completato il suo attacco aereo all’Iran spiegando di aver colpito le strutture di produzione di missili della repubblica islamica, le schiere di missili terra-aria e altre capacità aeree in diverse aree del Paese. “In base all’intelligence, gli aerei dell’Iaf (l’aeronautica militare israeliana) hanno colpito le strutture di produzione di missili utilizzate per produrre i missili che l’Iran ha lanciato contro lo Stato di Israele nell’ultimo anno” afferma l’esercito in una dichiarazione.

L’Iran “pagherà un prezzo elevato” se risponderà con nuovi attacchi. Lo dichiara l’esercito israeliano. “Se il regime in Iran dovesse commettere l’errore di iniziare un nuovo ciclo di escalation, saremo obbligati a rispondere. Il nostro messaggio è chiaro: tutti coloro che minacciano lo Stato di Israele e cercano di trascinare la regione in un’escalation più ampia pagheranno un prezzo elevato” afferma Daniel Hagari.

Le forze di difesa aerea iraniane confermano che l’attacco israeliano ha colpito diverse basi militari sia nella capitale Teheran che in altre città causando “danni limitati”. “Questo falso regime (Israele, ndr.) ha attaccato parti di centri militari nelle province di Teheran, Khuzestan e Ilam” si legge in una dichiarazione: “ha causato danni limitati” pur essendo stato intercettato.

di Mario Catania