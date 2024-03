Divergenze tra Israele e Stati Uniti

Ci sono molti modi per valutare la nuova fase nelle relazioni fra Israele e Stati Uniti d’America che si è oggettivamente aperta con l’astensione di quarantott’ore fa degli Usa all’Onu sulla mozione per il cessate il fuoco a Gaza. Si può cedere alla lettura più semplicistica, per sottolineare in ogni modo il crescente isolamento di Tel Aviv. Una tentazione diffusa nel vasto mondo che è arrivato all’orrore di tentare lo sdoganamento di forme più o meno larvate di antisemitismo in funzione antisraeliana.

Chi non si piegherà mai a queste logiche, come noi, in quell’astensione legge le dialettiche proprie delle grandi democrazie che – a differenza dei regimi così voga in certi ambienti anche di casa nostra – funzionano esclusivamente nel reciproco riconoscimento delle diverse sensibilità. In quest’ottica gli alleati di Israele, a cominciare da quello più importante, non si riconoscono nella strategia del governo Netanyahu e nella visione apocalittica dell’ultradestra. E lo sottolineano formalmente.

di Fulvio Giuliani