Israele: “Hezbollah nasconde armi e missili nelle abitazioni dei civili” – IL VIDEO

“Hezbollah nasconde armi e missili nelle abitazioni dei civili e ha trasformato il Libano in un campo di battaglia”, ne è sicuro Israele. Attraverso un video di oggi – accompagnato da diverse illustrazioni per spiegare meglio quanto sta avvenendo in Libano (e non solo) e come sta agendo Israele – il portavoce militare Daniel Hagari spiega come Hezbollah, negli ultimi 20 anni, abbia nascosto le proprie armi, i missili ecc… all’interno di abitazioni e palazzi militarizzando, di conseguenza, le infrastrutture civili e creando una situazione complicata ed estremamente delicata.

Attraverso diverse illustrazioni presenti in questo video, Israele mostra come infatti Hezbollah nasconda missili, armi, razzi all’interno delle case civili. Inoltre, Daniel Hagari spiega che l’obiettivo dell’esercito israeliano è eliminare tali luoghi dove si trovano armi, missili e miliziani difendendo il proprio territorio dagli attacchi. Non è la prima volta che Israele sottolinea tale metodologia – comune a Hezbollah, Hamas e non solo – in cui i civili vengono utilizzati come “scudo” e le stesse abitazioni diventano luoghi dove posizionare missili e armi.

Hagari spiega inoltre che l’esercito nelle scorse ore ha iniziato a colpire in modo massiccio Hezbollah in Libano (in particolare a sud e a est) poiché c’era l’intenzione da parte dei miliziani di attaccare Israele. Israele riferisce di aver colpito finora “oltre 300 obiettivi” di Hezbollah nel territorio libanese.

Israele ha intenzione di lanciare attacchi “più estesi e precisi” in Libano; Daniel Hagari dice ai civili di allontanarsi – mettendosi in salvo – “dagli obiettivi di Hezbollah”, dalle zone occupate dai miliziani e dove Hezbollah nasconde armi e missili pronti per attaccare Israele.

di Mario Catania