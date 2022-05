Jet militari cinesi e russi sul Giappone mentre Biden è a Tokyo

In Asia, insomma, la situazione non è buona e la convergenza di Cina e Russia è oggi un rischio assai più concreto. Un rischio cui le parole su Taiwan di Wang Wenbin, portavoce del Ministero degli Esteri cinese, hanno aggiunto legna sul fuoco: «Vorrei ricordare agli Usa – ha detto – che non c’è forza al mondo, compresi gli Stati Uniti, che possa fermare il popolo cinese dal raggiungimento della completa riunificazione nazionale. Consigliamo agli Usa di ascoltare una famosa vecchia canzone cinese: “Quando arriva un amico, c’è del buon vino. Se arriva lo sciacallo, c’è un fucile per salutarlo”».

Di Jean Valjean