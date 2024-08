Kamala Harris: “Non cambierò la politica su armi a Israele”

In un’intervista esclusiva alla Cnn, Kamala Harris ha sottolineato che non modificherà la politica di Biden sulla vendita di armi a Israele

Kamala Harris annuncia in un’intervista esclusiva alla Cnn che, in caso di elezione, nominerebbe un repubblicano per il suo gabinetto, ammettendo di non avere ancora un nome in testa. “Mancano 68 giorni a questa elezione, quindi non metterò il carro davanti ai buoi. Ma lo farei, credo. Penso che sia davvero importante” sottolinea. “Ho trascorso la mia carriera invitando alla diversità di opinioni. Penso che sia importante avere persone al tavolo quando vengono prese alcune delle decisioni più importanti che hanno opinioni diverse, esperienze diverse. E penso che sarebbe un vantaggio per il pubblico americano avere un membro del mio gabinetto che fosse un repubblicano“, ha spiegato la candidata democratica alla presidenza degli Stati Uniti.

Nei sondaggi nazionali sale, intanto, a 5 punti il vantaggio di Kamala Harris su Donald Trump nei sondaggi nazionali. Secondo un rilevamento di Usa Today/Suffolk University la candidata democratica è al 48% contro il 43% di Donald Trump. Mentre un altro sondaggio, di The Hill/Emerson College conferma che è un testa a testa all’ultimo voto. Sarà la battaglia per la conquista dei sette Stati chiave a decidere le sorti delle presidenziali di novembre.

“Credo che l’aspetto più importante e significativo della mia prospettiva politica e delle mie decisioni sia che i miei valori non sono cambiati” ha detto, sottolineando che non avrebbe modificato la politica di Biden sulla vendita di armi a Israele. “Questa guerra deve finire e dobbiamo trovare un accordo per liberare gli ostaggi”, aggiunge.