L’India attacca il Pakistan – IL VIDEO

L’India ha attaccato il Pakistan con raid missilistici “contro siti terroristici”. Il governo di Nuova Delhi ha infatti dichiarato di aver effettuato “attacchi di precisione contro siti terroristici” del Pakistan nella parte del Kashmir controllata da Islamabad. Secondo quanto reso noto dall’esercito pakistano, ci sarebbero almeno 34 morti (il bilancio è provvisorio), fra cui 2 bambine di 3 anni.

L’esercito indiano ha annunciato di aver “distrutto” i “9 campi terroristici” presi di mira nel corso dei raid aerei in Pakistan.

Entrambi i Paesi – lo ricordiamo – sono dotati di armi atomiche.

Il Kashmir, la regione contesa. Fra India e Pakistan

Il Kashmir è una regione contesa fra India e Pakistan da molti anni. Ed è la principale ragione per cui è partito lo scontro fra i 2.

L’esercito pakistano ha dichiarato che sono state prese di mira diverse località nel Kashmir e anche nella provincia più popolosa del Paese, ossia il Punjab (al confine con l’India).

Le autorità della provincia del Punjab hanno ordinato la chiusura delle scuole e delle università. Messi in allerta gli ospedali e le squadre di soccorso.

Chiuso lo spazio aereo in alcune città pakistane dopo i raid indiani

Le autorità pakistane hanno chiuso lo spazio aereo intorno alle città di Lahore e Karachi.

La compagnia aerea Air India ha cancellato tutti i voli da e verso il Kashmir. Si tratta di circa 200 voli interni cancellati nel nordovest del Paese. Inoltre, molti aeroporti sono stati chiusi, tra cui quello di Srinagar (capitale del Kashmir indiano).

Qatar Airways ha temporaneamente sospeso tutti i voli per il Pakistan.

Lo scontro fra India e Pakistan

Islamabad aveva già colpito 5 siti nel territorio dell’India. E abbattuto 2 aerei militari dopo i raid missilistici indiani contro 3 diverse città pakistane.

Shehbaz Sharif, primo ministro pakistano: attacchi indiani “vigliacchi“

Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha definito “vigliacchi” gli attacchi dell’India. Attraverso un post pubbliato su X, Sharif ha detto che il suo Paese “ha tutto il diritto di rispondere con la forza a questo atto di guerra imposto dall’India”. E ha aggiunto: “L’intera Nazione è al fianco delle nostre forze armate per capire come affrontare il nemico: non gli sarà mai permesso di raggiungere i suoi obiettivi nefasti”.

È stata convocata per questa mattina una riunione del Comitato per la Sicurezza nazionale in Pakistan.

Asif Ali Zardari, il presidente del Pakistan, condanna duramente i raid indiani: “Queste azioni dell’India rivelano la vera natura del loro governo fascista. Il Pakistan risponderà alle provocazioni indiane con tutta la sua forza”.

Trump: gli attacchi sono “una vergogna”

Il presidente statunitense Donald Trump, parlando con i giornalisti nello Studio Ovale nella Casa Bianca, dopo essere stato informato dei violenti scontri fra India e Pakistan, ha definito “una vergogna” i raid missilistici indiani.

“Lo abbiamo appena saputo – ha dichiarato Trump – Immagino che la gente sapesse che potesse succedere qualcosa, basandosi sul passato, India e Pakistan hanno combattuto per molto tempo, sapete, hanno combattuto per molti, molti decenni e secoli. Spero solo che finisca molto presto”.

Il Dipartimento di Stato americano ha detto di “monitorare attentamente gli sviluppi”. Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha esortato India e Pakistan di “disinnescare” la situazione di crisi. Rubio ha parlato al telefono con i consiglieri per la sicurezza nazionale di entrambi i Paesi.

di Mario Catania