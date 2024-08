“L’orca più sola del mondo”. Il video denuncia che dovrebbe far riflettere

Kshamenk, questo il nome dell’orca – ultimo esemplare rimasto in cattività in Argentina – ha 35 anni e vive in quella piccola vasca dal 1992

“L’orca più sola del mondo”: questo il – triste – soprannome dato a un’orca che, suo malgrado, vive da molti anni all’interno di una piccola vasca di “Mundo Marino”, il più grande acquario in Argentina. Kshamenk, questo il nome dell’orca maschio – ultimo esemplare rimasto in cattività in Argentina – ha 35 anni e vive in quella vasca dal 1992 (è da sola da quando l’altra orca, Belén, che le “faceva compagnia”, è morta nel 2000).

Questo video in timelapse, pubblicato da Phil Demers – co-fondatore dell’organizzazione no profit UrgentSeas – mostra come Kshamenk fissi, immobile, per 24 ore consecutive il cancello della vasca di cemento in cui risiede. Cancello che lo separa dai delfini.

Immagini strazianti e che fanno (o meglio, dovrebbero far) riflettere.

di Filippo Messina