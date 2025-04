La California intende fare causa a Trump per i dazi. Il tycoon: “Gli Usa stanno incassando numeri record con le tariffe”

La California di schiera contro il presidente statunitense Donald Trump sulla questione dazi. E non lo fa solo a parole: vuole infatti fare causa per fermare le tariffe volute dal tycoon

La California di schiera contro il presidente statunitense Donald Trump sulla questione dazi. E non lo fa solo a parole: vuole infatti fare causa per fermare le tariffe volute dal tycoon. Tale azione legale sarà depositata nel corso delle prossime ore. Un grande “sfida” – la prima vera e significativa – contro la politica commerciale dell’amministrazione di The Donald.

“Le tariffe illegali di Trump stanno creando caos per le famiglie, le imprese e l’economia, aumentando i prezzi e minacciando posti di lavoro”. Sono queste le parole pronunciate da Gavin Newsom, il governatore della California che annuncia l’azione legale.

Trump: “Gli Usa stanno incassando numeri record con i dazi”

L’amministrazione Trump vuole utilizzare le trattative sui dazi per riuscire a far pressione sui partner commerciali degli Usa. In modo che limitino i loro rapporti con la Cina. È questo l’intento dell’amministrazione del tycoon, secondo quanto riporta il Wall Street Journal che cita alcune fonti.

Meno dazi e meno rapporti con la Cina: secondo tali fonti, l’idea è quella di ottenere l’impegno dai partner statunitensi di isolare la Cina. In cambio di una riduzione delle tariffe commerciali.

“Gli Stati Uniti stanno incassando numeri record con i dazi doganali, con il costo di quasi tutti i prodotti in calo, inclusi benzina, generi alimentari e praticamente tutto il resto. Allo stesso modo, l’inflazione è in calo. Promesse fatte, promesse mantenute!”. Lo scrive Trump sul suo social Truth.

The Donald rilancia quindi la sua politica commerciale inerente le tariffe.

Il tycoon – lo ricordiamo – in un’intervista a Fox Noticias aveva dichiarato: “Con i dazi stiamo incassando centinaia di miliardi di dollari dopo molti decenni in cui siamo stati derubati. È il momento di non permetterlo più”.

La Cina apre a colloqui con gli Usa. Ma solo a certe condizioni

La Cina, prima di accettare il negoziato commerciale, vuole che l’amministrazione Trump adotti una serie di misure. Lo scrive Bloomberg, in base a “una fonte vicina al pensiero del governo” di Pechino.

Fra le condizioni, ci sarebbero:

Più rispetto. Tenendo a freno i giudizi denigratori di figure di primarie del governo americano;

Una posizione americana più coerente;

La volontà di affrontare i timori cinesi sulle sanzioni Usa e su Taiwan.

di Mario Catania