La Cina banna gli smartphone sotto i 18 anni

Non oltre due ore al giorno davanti ad uno smartphone per under18: è questa la decisione della Cina per mappare sempre più la vita digitale dei propri cittadini

Non oltre due ore al giorno davanti a uno smartphone per gli under18. Nel processo di regolamentazione imposto dalla potentissima Cyber of Administration per mappare in modo ancora più invasivo la vita digitale dei cinesi è saltato fuori anche il tetto per i minorenni davanti a laptop, pc, smartphone.

Un limite così severo (sull’entrata in vigore non ci sono ancora tempi certi, c’è una consultazione pubblica aperta fino al 2 settembre) sinora non si era mai visto ed è ancora più singolare che sia stato stabilito proprio in Cina, che detiene la golden share sul 5G a livello mondiale: le installazioni di 5G raggiungono ormai il 90% del paese orientale.