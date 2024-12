La sinistra di Faure tende una mano a Macron, l’incontro oggi all’Eliseo

Dopo giorni difficilissimi per la Francia – in seguito alla caduta del governo di Barnier – a tendere la mano verso il presidente francese Emmanuel Macron è il partito socialista, che si è detto “pronto a discutere oggi con la coalizione macroniana e la destra sulla base di ‘reciproche concessioni’, in vista della formazione di un nuovo governo”.



Oggi a mezzogiorno il segretario del Ps, Olivier Faure, sarà ricevuto all’Eliseo. Ai microfoni di France Info, Faure ha precisato che l’eventuale nuovo governo “nascerebbe sulla base di un contratto a tempo determinato”. C’è poi un dato molto importante sull’incontro di oggi: all’Eliseo non sono stati convocati né il Rassemblement National di Marine Le Pen (RN), né l’estrema sinistra de La France Insoumise (LFI), né ecologisti e comunisti. Ieri sera il presidente Macron ha dichiarato che il nuovo premier sarà annunciato nei prossimi giorni – alcuni ipotizzano nel fine settimana o addirittura lunedì, essendo in programma le celebrazioni per la riapertura di Notre Dame.



Di Claudia Burgio