“Le bombe distruggono, io da grande voglio costruire”

Fatima ha solo 7 anni ma conosce già le conseguenze degli attacchi dei droni: “Credo che il drone voglia abbattere le case”, racconta. Forse è proprio per questo che adesso le abitazioni sogna di poterle costruire un giorno, quando sarà grande. Come molti altri bambini scampati dalla guerra, Fatima si è rifugiata a Beirut ma ora è costretta a scappare anche da qui. Secondo i dati ufficiali dell’Unicef, solo nell’ultima settimana almeno 80 bambini sono rimasti uccisi negli attacchi, e oltre un centinaio sono rimasti feriti. Le condizioni umanitarie peggiorano di ora in ora, tanto che la testimonianza di Sarah Bardadi, volontaria di Operation Big Blue, mostra come alcune organizzazioni non governative nate con finalità diverse, come ad esempio quelle ambientali, si siano riadattate per rispondere tempestivamente ai problemi urgenti che stanno colpendo Beirut. “I rifugi sono al completo – spiega Sarah- e non siamo in grado di mandare tutti. Cerchiamo di prenderci cura di loro, fornendo cibo, beni primari, latte per bambini e cercando di svolgere attività con le famiglie“.



Testo a cura di Claudia Burgio



Credits video e interviste a cura di Francesco Maviglia